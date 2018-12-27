ГТК Азербайджана намерен с февраля 2019г упростить таможенное оформление импорта товаров в страну

Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) с 1 февраля 2019 года внедрит систему короткой импортной декларации, сообщил председатель ГТК Сафар Мехтиев.

«С начала февраля следующего года мы внедрим систему короткой импортной декларации, что значительно сократит время на досмотр и облегчит процедуру импорта», - сказал С.Мехтиев в четверг на встрече с руководителями ведущих информационных агентств Азербайджана.

По его словам, с 1 февраля 2019 года ГТК также начнет использование «Электронной системы управления экспортом». «Мы рассчитываем в 2019 году привлечь около 30% компаний-импортеров в Азербайджан к системе «зеленый коридор» и 100% компании-экспортеры», - добавил С.Мехтиев.

А.Мамедов