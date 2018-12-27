Армения в феврале снизит тариф на электроэнергию для малоимущих

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении приняла решение с 1 февраля 2019 года снизить тариф на электроэнергию для необеспеченных слоев населения.

Как сообщает пресс-служба КРОУ, на заседании в четверг принято решение снизить тариф на 10,01 драмов ($0,021) за 1 кВт.ч.

По решению ведомства, с 1 февраля необеспеченные слои населения будут платить за электричество в дневное время - 29,99 драмов за 1 кВт.ч, в ночное время - 19,99 драмова за 1 кВт.ч вместо 40 драмов и 30 драмов соответственно.

Ранее российская группа компаний "Ташир", владеющая ЗАО "Электрические сети Армении", сообщила, что тариф на электроэнергию для социально необеспеченных слоев населения был снижен с 1 июля.

По данным пресс-службы "Ташир", по итогам обсуждения вопроса с премьер-министром Армении Николом Пашиняном было принято решение компенсировать за своей счет в размере 10 драмов за каждый кВт.ч электроэнергии для необеспеченных слоев населения, потребляющих не более 250 кВт.ч электроэнергии в месяц.