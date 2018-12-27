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Дальнее зарубежье 27.12.2018 15:23

Жертвами израильских авиаударов по Дамаску стали генерал и два полковника Корпуса стражей Исламской революции - СМИ

Три высокопоставленных иранских офицера предположительно были убиты в ходе авиаударов ВВС Израиля вечером 25 декабря в районе Дамаска, сообщили израильские СМИ.

По их данным, самолеты ВВС Израиля нанесли из воздушного пространства Ливана ракетные удары по 10 целям в районе Дамаска. В их числе был исследовательский центр в Джумрайе, где, как полагает израильская сторона, ранее разрабатывали биологическое и химическое оружие.

Как отмечает интернет-издание NEWSru Israel, в социальных сетях распространились сообщения о том, что в ходе авианалета погиб командир элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани, который, по некоторым данным, курирует сирийское направление. Предположения усилились после того, как было отмечено отсутствие К.Сулеймани на похоронах Махмуда Хашеми Шахруди, считавшегося преемником верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи.

Но источники в сирийской оппозиции заявили, что в Джумрайе были убиты иранский бригадный генерал и два полковника.

В Тегеране эту информацию не подтвердили, отмечает израильское издание.

Израильские СМИ отметили, что авиаудары были нанесены через несколько часов после того, как в международном аэропорту Дамаска совершил посадку самолет Boeing 747 иранской гражданской авиакомпании Fars Air Qeshm, который, как полагают в Израиле, доставил в Сирию военное оборудование или вооружения.

Между тем министерство обороны России заявило, что удары израильской авиации создали прямую угрозу двум гражданским самолетам.

"Провокационные действия ВВС Израиля вечером 25 декабря 2018 года, когда шесть самолетов F-16, находящихся в воздушном пространстве сопредельного Ливана, нанесли авиационный удар по территории Сирии, создали прямую угрозу двум пассажирским самолетам", - сказал накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, атака израильских ВВС совершалась в момент захода на посадку гражданских лайнеров нероссийской принадлежности в аэропорты Бейрута и Дамаска.

"Для предотвращения трагедии были установлены ограничения на применение сирийскими правительственными войсками средств ПВО и РЭБ, что позволило авиадиспетчерам в Дамаске увести пассажирский самолет из опасного района и направить его на запасной аэродром Хмеймим", - сообщил И.Конашенков

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Тэги: СИРИЯ, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]