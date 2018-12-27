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Дальнее зарубежье 27.12.2018 15:45

Бундесвер планирует рекрутировать на службу граждан других стран ЕС

Власти ФРГ изучают возможность привлекать граждан других стран Евросоюза для прохождения службы в немецкой армии, сообщил в четверг генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн.

"Мы здесь говорим, например, о медиках или о IT-специалистах", - приводит его слова газета "Франкфуртер альгемайне цайтунг".

При этом правительство ФРГ проконсультировалось с партнерами по ЕС. Однако большинство стран, особенно восточноевропейских, "отреагировали сдержанно", отмечает газета.

В свою очередь уполномоченный бундестага по делам военнослужащих Ханс-Петер Бартельс считает, что рекрутирование граждан стран ЕС в бундесвер "не станет чем-то особенным", поскольку сейчас в германской армии служат "много солдат с иностранными корнями и двойным гражданством".

Ранее сообщалось, что министерство обороны ФРГ планирует к 2025 году увеличить численность армии с 182 тыс. человек до 203 тыс.

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Тэги: ФРГ, АРМИЯ, ИНОСТРАНЦЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]