Бундесвер планирует рекрутировать на службу граждан других стран ЕС

Власти ФРГ изучают возможность привлекать граждан других стран Евросоюза для прохождения службы в немецкой армии, сообщил в четверг генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн.
"Мы здесь говорим, например, о медиках или о IT-специалистах", - приводит его слова газета "Франкфуртер альгемайне цайтунг".
При этом правительство ФРГ проконсультировалось с партнерами по ЕС. Однако большинство стран, особенно восточноевропейских, "отреагировали сдержанно", отмечает газета.
В свою очередь уполномоченный бундестага по делам военнослужащих Ханс-Петер Бартельс считает, что рекрутирование граждан стран ЕС в бундесвер "не станет чем-то особенным", поскольку сейчас в германской армии служат "много солдат с иностранными корнями и двойным гражданством".
Ранее сообщалось, что министерство обороны ФРГ планирует к 2025 году увеличить численность армии с 182 тыс. человек до 203 тыс.
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