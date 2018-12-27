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Дальнее зарубежье 27.12.2018 16:03

ОАЭ вновь открывают посольство в Сирии - СМИ

ОАЭ возвращают дипломатическое представительство в Дамаск, спустя почти восемь лет после прекращения его деятельности в Сирии, передают в четверг западные СМИ со ссылкой на сирийское министерство информации.

Ожидается, что открытие посольства, расположенного в квартале Дамаска Абу-Румманех, состоится позднее в четверг.

СМИ отмечают, что этот шаг должен позитивно сказаться на авторитете правительстве Сирии: так, ранее ОАЭ поддерживали сирийскую оппозицию.

Власти ОАЭ пока не прокомментировали эту информацию.

Посольство ОАЭ в Сирии прекратило свою деятельность в 2011 году в связи с конфликтом в этой стране. В том же году Лига арабских государств приостановила участие Сирии в деятельности организации, посчитав неприемлемым применение насилия против демонстрантов со стороны правительства.

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Тэги: ОАЭ, СИРИЯ, ПОСОЛЬСТВО, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]