ВТБ (Азербайджан) устроил праздник для воспитанников школы-интерната

Банк ВТБ (Азербайджан) организовал для воспитанников специальной школы-интерната №5 благотворительный концерт в честь Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года. Мероприятие прошло в театре песни имени Р.Бейбутова.
На праздничном вечере для детей выступили популярные артисты, а также сами воспитанники школы-интерната.
Начальник отдела по рекламе, маркетингу и спецпроектам банка ВТБ (Азербайджан) Нигяр Керимова отметила: «Корпоративная социальная ответственность – неотъемлемая часть деятельности ВТБ (Азербайджан). Банк на регулярной основе реализует проекты для населения, среди которых - поддержка детского приюта «Умид Ери» и детской спортивной секции, поздравление ветеранов, организация компьютерного класса в Центре русской культуры, а также оснащение его видеооборудованием. Сегодняшнее мероприятие - продолжение доброй традиции, и нам приятно видеть счастливые лица детей – все они получили удовольствие от концерта».
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»