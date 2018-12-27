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27.12.2018 15:45

ВТБ (Азербайджан) устроил праздник для воспитанников школы-интерната

Банк ВТБ (Азербайджан) организовал для воспитанников специальной школы-интерната №5 благотворительный концерт в честь Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года. Мероприятие прошло в театре песни имени Р.Бейбутова.

На праздничном вечере для детей выступили популярные артисты, а также сами воспитанники школы-интерната.

Начальник отдела по рекламе, маркетингу и спецпроектам банка ВТБ (Азербайджан) Нигяр Керимова отметила: «Корпоративная социальная ответственность – неотъемлемая часть деятельности ВТБ (Азербайджан). Банк на регулярной основе реализует проекты для населения, среди которых - поддержка детского приюта «Умид Ери» и детской спортивной секции, поздравление ветеранов, организация компьютерного класса в Центре русской культуры, а также оснащение его видеооборудованием. Сегодняшнее мероприятие - продолжение доброй традиции, и нам приятно видеть счастливые лица детей – все они получили удовольствие от концерта».

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]