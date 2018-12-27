Более 550 диаспорских организаций азербайджанцев функционируют в 50 странах

Во Франции откроется учебный центр азербайджанского языка и культуры, заявил председатель Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана (ГКРДА) Фуад Мурадов.

«В Швейцарии недавно открылась школа азербайджанского языка и культуры «Карабах». Аналогичный учебный очаг планируется открыть и во французском Нанте», - сказал Ф.Мурадов в интервью сайту правящей партии «Ени Азербайджан».

По его словам, развитие азербайджанского языка и интеграция представителей азербайджанской диаспоры в общественно-политическую жизнь стран проживания являются одними из основных задач, стоящих перед Госкомитетом.

Он подчеркнул, что ГКРДА также считает важным направлением своей деятельности защиту прав проживающих за рубежом соотечественников. «Сегодня в 50 странах мира действуют 556 азербайджанских диаспорских организаций», - отметил Ф.Мурадов.

В этой связи председатель Госкомитета отметил и проблемы, с которыми азербайджанцы сталкиваются в соседней Грузии. «Проживающие в Грузии азербайджанцы сталкиваются с проблемами, связанными как с получением земли, так и в сфере образования. Эти проблемы накопились за долгие годы, и еще более усугубились после распада СССР. Эти вопросы невозможно решить за короткое время, но мы верим, что эти проблемы найдут свое решение при тесном сотрудничестве правительств Азербайджана и Грузии», - подчеркнул он.

По его словам, данной проблеме руководство Азербайджана уделяет пристальное внимание.

«Правительство Грузии также предпринимает шаги для решения этой проблемы. Однако, самой важной является задачей является интеграция грузинских азербайджанцев в местное общество. Потому что в этом случае можно обеспечить нормальные условия проживания для себя», - сказал Ф.Мурадов.

Председатель Госкомитета отметил важность сотрудничества с представителями различных диаспор мира.

Ф.Мурадов добавил, что ведется также работа над созданием банка данных о биографии азербайджанцев, оставивших след в мировой истории, культуре и различных сферах.

Р.Бабаев