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Социум 27.12.2018 15:44

Более 550 диаспорских организаций азербайджанцев функционируют в 50 странах

Во Франции откроется учебный центр азербайджанского языка и культуры, заявил председатель Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана (ГКРДА) Фуад Мурадов.

«В Швейцарии недавно открылась школа азербайджанского языка и культуры «Карабах». Аналогичный учебный очаг планируется открыть и во французском Нанте», - сказал Ф.Мурадов в интервью сайту правящей партии «Ени Азербайджан».

По его словам, развитие азербайджанского языка и интеграция представителей азербайджанской диаспоры в общественно-политическую жизнь стран проживания являются одними из основных задач, стоящих перед Госкомитетом.

Он подчеркнул, что ГКРДА также считает важным направлением своей деятельности защиту прав проживающих за рубежом соотечественников. «Сегодня в 50 странах мира действуют 556 азербайджанских диаспорских организаций», - отметил Ф.Мурадов.

В этой связи председатель Госкомитета отметил и проблемы, с которыми азербайджанцы сталкиваются в соседней Грузии. «Проживающие в Грузии азербайджанцы сталкиваются с проблемами, связанными как с получением земли, так и в сфере образования. Эти проблемы накопились за долгие годы, и еще более усугубились после распада СССР. Эти вопросы невозможно решить за короткое время, но мы верим, что эти проблемы найдут свое решение при тесном сотрудничестве правительств Азербайджана и Грузии», - подчеркнул он.

По его словам, данной проблеме руководство Азербайджана уделяет пристальное внимание.

«Правительство Грузии также предпринимает шаги для решения этой проблемы. Однако, самой важной является задачей является интеграция грузинских азербайджанцев в местное общество. Потому что в этом случае можно обеспечить нормальные условия проживания для себя», - сказал Ф.Мурадов.

Председатель Госкомитета отметил важность сотрудничества с представителями различных диаспор мира.

Ф.Мурадов добавил, что ведется также работа над созданием банка данных о биографии азербайджанцев, оставивших след в мировой истории, культуре и различных сферах.

Р.Бабаев

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Тэги: ДИАСПОРА, РАБОТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]