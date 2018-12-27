Лидеры Азербайджана, Беларуси и Турции могут встретиться в I полугодии 2019 года - дипломат

Азербайджан и Беларусь намерены в первом полугодии 2019 года завершить создание сборочного производства тракторов в Турции, заявил белорусский посол в Баку Геннадий Ахрамович.

«Мы намерены в первом полугодии наступающего 2019 года завершить создание сборочного производства в Турции», - заявил Г.Ахрамович на пресс-конференции в четверг в Баку.

«Возможно, это послужит площадкой для встречи на высшем уровне (президентов Азербайджана, Беларуси и Турции – ИФ)», - добавил дипломат.

По его словам, в рамках визита И.Алиева в Минск в ноябре текущего года стороны подписали контракт на $15 млн на поставку комплектующих запчастей на Гянджинский автомобильный завод.

Как сообщалось ранее, Минский тракторный завод и Гянджинский автомобильный завод планируют совместную деятельность в Турции - сборку и реализацию с дальнейшей локализацией.

Стороны намерены в первый год выпустить от 500 до 1 тыс. тракторов, на второй год - 3 тыс. тракторов.

Ф.Исазаде