Новак: Надо готовиться к любым вариантам санкций по Ирану: и к продлению поблажек, и к их ужесточению

Рынку необходимо готовиться к любым вариантам по вопросу санкций США в отношении Ирана: как к продлению более мягкого режима санкций, так и к их ужесточению, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак журналистам.
"Никто сейчас не знает, что будет в конце апреля (когда истечет разрешение на покупку иранской нефти у 8 стран - ИФ). Трудно спрогнозировать политику США в отношении Ирана (. . .) будут ли страны, которым дали поблажки, постепенно сокращать закупки иранской нефти", - сказал он.
"Надо быть готовыми ко всем вариантам: и к варианту продления поблажек, и к варианту более жестких санкций", - отметил министр.
"Все эти неопределенности, которые сейчас присутствуют на рынке: как себя Индия поведет, из-за торговых войн (Китая и США - ИФ), из-за протекционизма, непредсказуемых действий администрации США, в последние два года становятся определяющими факторами волатильности цены",- добавил А.Новак.
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