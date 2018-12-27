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ТЭК 27.12.2018 16:15

Новак: Надо готовиться к любым вариантам санкций по Ирану: и к продлению поблажек, и к их ужесточению

Рынку необходимо готовиться к любым вариантам по вопросу санкций США в отношении Ирана: как к продлению более мягкого режима санкций, так и к их ужесточению, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак журналистам.

"Никто сейчас не знает, что будет в конце апреля (когда истечет разрешение на покупку иранской нефти у 8 стран - ИФ). Трудно спрогнозировать политику США в отношении Ирана (. . .) будут ли страны, которым дали поблажки, постепенно сокращать закупки иранской нефти", - сказал он.

"Надо быть готовыми ко всем вариантам: и к варианту продления поблажек, и к варианту более жестких санкций", - отметил министр.

"Все эти неопределенности, которые сейчас присутствуют на рынке: как себя Индия поведет, из-за торговых войн (Китая и США - ИФ), из-за протекционизма, непредсказуемых действий администрации США, в последние два года становятся определяющими факторами волатильности цены",- добавил А.Новак.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ИРАН, НЕФТЬ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]