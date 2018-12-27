Энергопотребление в России в 2018 г. выросло на 1,5% - Новак

Потребление электроэнергии в России по итогам 2018 г. составит 1,076 трлн кВт.ч, что на 1,5% выше показателя прошлого года, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Выработка электроэнергии за 2018 г. составит 1,091 трлн кВт.ч, прибавив 1,6% к показателю 2017 г., привел данные министр.
"Давно такого не было, обычно меньше процента", - отметил А.Новак.
В апреле 2018 г. Минэнерго ожидало рост энергопотребления по итогам 2018 г. в Единой энергосистеме страны на 1,2%, до 1,052 трлн кВт.ч.
Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме (ЕЭС) России в январе-ноябре 2018 г. составило 952,1 млрд кВт.ч, увеличившись на 1,3%, сообщало АО "Системный оператор". Потребление электроэнергии за 11 месяцев в целом по России составило 970,6 млрд кВт.ч, что на 1,3 % больше, чем за такой же период 2017 года.
В январе-ноябре 2018 года выработка электроэнергии в России в целом составила 984,0 млрд кВт.ч, что на 1,4% больше объема выработки в январе-ноябре 2017 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за 11 месяцев 2018 года составила 965,4 млрд кВт.ч, что на 1,3 % больше показателя аналогичного периода прошлого года.
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