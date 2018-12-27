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ТЭК 27.12.2018 16:25

Энергопотребление в России в 2018 г. выросло на 1,5% - Новак

Потребление электроэнергии в России по итогам 2018 г. составит 1,076 трлн кВт.ч, что на 1,5% выше показателя прошлого года, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Выработка электроэнергии за 2018 г. составит 1,091 трлн кВт.ч, прибавив 1,6% к показателю 2017 г., привел данные министр.

"Давно такого не было, обычно меньше процента", - отметил А.Новак.

В апреле 2018 г. Минэнерго ожидало рост энергопотребления по итогам 2018 г. в Единой энергосистеме страны на 1,2%, до 1,052 трлн кВт.ч.

Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме (ЕЭС) России в январе-ноябре 2018 г. составило 952,1 млрд кВт.ч, увеличившись на 1,3%, сообщало АО "Системный оператор". Потребление электроэнергии за 11 месяцев в целом по России составило 970,6 млрд кВт.ч, что на 1,3 % больше, чем за такой же период 2017 года.

В январе-ноябре 2018 года выработка электроэнергии в России в целом составила 984,0 млрд кВт.ч, что на 1,4% больше объема выработки в январе-ноябре 2017 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за 11 месяцев 2018 года составила 965,4 млрд кВт.ч, что на 1,3 % больше показателя аналогичного периода прошлого года.

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Тэги: РОССИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, ПОТРЕБЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]