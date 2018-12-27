Основная выручка Азербайджана в январе-ноябре 2018г от ненефтяного экспорта пришлась на томаты, золото и хурму

Азербайджан в январе-ноябре 2018 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1 млрд 532 млн, что на 10,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.
По данным центра, за 11 месяцев 2018 года в структуре экспорта основной объем пришелся на томаты - $162,2 млн (рост на 15,7% по сравнению с январем-ноябрем 2017 года), золото - $107,2 млн (спад на 7,9%), хурму – $89,1 млн (рост на 27,3%), очищенные орехи - $80,2 млн (спад на 23,4%), полиэтилен - $68,6 млн (рост на 3,3%), электроэнергию – $65 млн (рост на 57,7%), необработанный алюминий - $46,5 (рост в 2 раза), вишню и черешню - $38 млн (рост на 63,7%).
В целом, за январь-ноябрь Азербайджан больше всего экспортировал фруктов и овощей - на $495 млн или 32,3% от общего объема ненефтяного экспорта.
За отчетный период в пятерку ведущих стран по импорту азербайджанской ненефтяной продукции входят: Россия - $555,4 млн (рост на 11,5%), Турция - $321,3 млн (рост на 21,5%), Швейцария - $123,3 млн (спад на 7,64%), Грузия - $117,1 млн (спад на 2,7%) и Казахстан - $41,1 млн (рост на 41,7%). Таким образом, 36,2% экспорта ненефтяной продукции пришлось на РФ.
В 2017 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил на сумму $1 млрд 538 млн.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»