AzerGold в 2018г добыло более 45 тыс. унций золота

ЗАО «AzerGold» в 2018 году добыло 45,49 тыс. унции золота, говорится в сообщении общества.

«По итогам 2018 года AzerGold добыло 45,49 тыс. унций золота и 77,34 тыс. унций серебра. В результате применения современных технологий и оптимизационных работ, использование химических реагентов снизилось на 20-30%, в то время как добыча (золота - ИФ) по сравнению с прошлым годом увеличилась на 33%», – отмечается в информации.

По данным AzerGold, данные по процессам добычи, переработки, запасах месторождения Човдар и показателях извлечения золота были озвучены на презентации с участием руководства и сотрудников компании.

«В ходе мероприятия были обсуждены вопросы дальнейшей оптимизации добычи, увеличения срока эксплуатации месторождения Човдар, работы, проводимые на участках Тюлаллар и Агйохуш, производственных прогнозах на 2019 и 2020 годы», - отмечается в информации.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемед.

Н.Аббасова