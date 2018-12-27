Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9354 RUR   0.0247 GBR   2.1525 TRY   0.3223

Цена на нефть

    $/bbl WTI 42.53 -3.06 Brent 50.47 -3.35

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 29 Дек 30 Дек

Социум 27.12.2018 16:15

Президент Алиев принял участие в открытии жилого комплекса для вынужденных переселенцев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в церемонии открытия в Сумгайыте жилого комплекса для вынужденных переселенцев, сообщает сайт главы государства.

Глава госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев проинформировал И.Алиева о том, что комплекс включает 12 жилых зданий и предусмотрен для 1,005 тыс. семей беженцев и вынужденных переселенцев.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЖЕНЦЫ, ЖИЛЬЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ


Похожие новости


Азербайджан до сих пор направил 6,6 млрд манатов на решение социальных и жилищных проблем вынужденных переселенцев В Азербайджане для семей вынужденных переселенцев строятся около 10 жилых домов – первый вице-президент Первый вице-президент Азербайджана заложила фундамент нового жилого комплекса для вынужденных переселенцев В Азербайджане 340 тыс. вынужденных переселенцев нуждаются в улучшении жилищных условий – вице-премьер Первый вице-президент Азербайджана провела совещание по переселению беженцев из общежитий в Баку и Сумгайыте Правительство Азербайджана решает вопрос с обеспечением жильем вынужденных переселенцев, проживающих в аварийном здании в Баку

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]