Президент Алиев принял участие в открытии жилого комплекса для вынужденных переселенцев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в церемонии открытия в Сумгайыте жилого комплекса для вынужденных переселенцев, сообщает сайт главы государства.

Глава госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев проинформировал И.Алиева о том, что комплекс включает 12 жилых зданий и предусмотрен для 1,005 тыс. семей беженцев и вынужденных переселенцев.

Ф.Исазаде