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Бизнес и законодательство 27.12.2018 16:17

Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az получили в январе-ноябре заказов на $479 млн

Азербайджанские производители получили в ноябре 2018 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $46 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В целом, с 1 января 2017 года по 1 декабря 2018 года заказы на экспорт продукции достигли $954 млн., в том числе в январе-ноябре 2018 года - $479 млн.

В ноябре 2018 года больше всего заказов поступило на экспорт из Азербайджана плодоовощной продукции, табака, мяса птицы, гранатового сока, хлопка, вина, хлопкового масла, шерсти, лука, картофеля.

По данным центра, 17,4% заказов, поступивших в январе-ноябре 2018 года на портал, приходится на Россию, 8,5% - США, 5,5% - Турцию, 4,4% - на Украину и Индию, 3,8% - Иран, 3,6% - Великобританию и Саудовскую Аравию.

Азербайджанские производители получили в 2017 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $475 млн.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AZEXPORT, ЗАКАЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]