Иностранные туристы в Азербайджане в январе-ноябре 2018г совершили операций посредством банковских карт на 1,2 млрд манатов

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-ноябре 2018 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 1 млрд 195,5 млн манатов, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем проведенных операций увеличился на 26,7%.
В ноябре текущего года объем операций посредством банковских карт иностранными гражданами составил 76,2 млн манатов, что на 5,7% больше показателя ноября 2017 года.
Как сообщалось, Азербайджан в январе-ноябре 2018 года посетили около 2,5 млн туристов.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»