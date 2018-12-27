Иностранные туристы в Азербайджане в январе-ноябре 2018г совершили операций посредством банковских карт на 1,2 млрд манатов

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-ноябре 2018 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 1 млрд 195,5 млн манатов, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем проведенных операций увеличился на 26,7%.

В ноябре текущего года объем операций посредством банковских карт иностранными гражданами составил 76,2 млн манатов, что на 5,7% больше показателя ноября 2017 года.

Как сообщалось, Азербайджан в январе-ноябре 2018 года посетили около 2,5 млн туристов.

Б.Рустамбеков