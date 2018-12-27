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Туризм 27.12.2018 16:29

Иностранные туристы в Азербайджане в январе-ноябре 2018г совершили операций посредством банковских карт на 1,2 млрд манатов

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-ноябре 2018 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 1 млрд 195,5 млн манатов, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем проведенных операций увеличился на 26,7%.

В ноябре текущего года объем операций посредством банковских карт иностранными гражданами составил 76,2 млн манатов, что на 5,7% больше показателя ноября 2017 года.

Как сообщалось, Азербайджан в январе-ноябре 2018 года посетили около 2,5 млн туристов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРИСТЫ, БАНКИ, ОПЕРАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]