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Дальнее зарубежье 27.12.2018 17:04

Глава Скотланд-Ярда предупредила о росте расходов на безопасность при Brexit без сделки

Глава Скотланд-Ярда Крессида Дик заявила, что Лондон может столкнуться с увеличением расходов в области безопасности и обеспечения деятельности правоохранительных органов в случае выхода Великобритании из ЕС (Brexit) без соглашения.

"Нам придется заменить некоторые вещи, которые мы сейчас используем для доступа к базе данных, и с помощью которых мы можем быстро задерживать и выдавать преступников. Нам придется заменить эту систему другой, которая будет такой же эффективной, насколько это возможно", - сказала К.Дик в эфире телерадиокорпорации BBC.

"Несомненно, на это будут направлены большие суммы, и потенциально это будет нести риски для общества", - добавила она.

В настоящий момент страны ЕС осуществляют полицейское и судебное сотрудничество по уголовным делам на уровне союза. В соответствии с договором о ЕС, эта сфера взаимодействия включает оперативное сотрудничество между органами власти для предотвращения и расследования преступлений, подготовки кадров, а также составления базы данных и обмена нужной информацией между странами. В сфере сотрудничества полиции и судов в ЕС действуют, в частности, Европол, Евроюст и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством.

В случае выхода Британии из ЕС без заключения соглашения стране придется отказаться от этой системы в области безопасности.

На прошлой неделе стало известно, что Еврокомиссия основательно готовится к варианту Brexit без соглашения с Великобританией и приступает к реализации специального плана действий для сценария "без сделки".

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СКОТЛАНД/ЯРД, BREXIT, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]