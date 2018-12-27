Свыше 30 миллионам россиян проиндексируют пенсии на 7,05% с 1 января

Индексация пенсий 1 января 2019 года на 7,05% коснется 30,7 млн граждан, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы готовы к тому, чтобы осуществить индексацию с 1 января 2019 года. Вся подготовительная работа завершена. Увеличение пенсий в 2019 году получат 30 млн 778 тыс. наших граждан - неработающих пенсионеров по старости", - сказала она на совещании по пенсионному обеспечению у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Т.Голикова напомнила, что в 2018 году средний размер пенсии составил 14 тыс. 414 рублей.

"Соответственно увеличение на 1 тыс. рублей поднимет средний размер в 2019 году до 15 тыс. 414 рублей", - сказала она.

Вместе с тем, Т.Голикова обратила внимание, что для каждого пенсионера повышение будет индивидуальным.

"Повышение будет выше инфляции. Индексация пенсии составит 7,05%", - добавила она.

В качестве примера вице-премьер расказала, что для россиян, пенсия которых по состоянию на 31 декабря текущего года составляет 10 тыс. - 11 тыс. 500 рублей прибавка составит 761,4 руб., те, чья пенсия находится в диапазоне 13 - 13,475 увеличение составит 933,3 руб., а пенсионеры, получающие 20,5 тыс. рублей дополнительно получат 1670,5 руб.

Т.Голикова также сообщила, что с 1 января предполагается увеличение на 25% фиксированного размера пенсий для граждан, имеющих трудовой стаж на селе 30 лет и проживающих в сельской местности. В настоящее время таких граждан в России почти 770 тыс.

"Средства на увеличение пенсий в бюджете Пенсионного фонда предусмотрены. Только на индексацию в 2019 году дополнительно будет направлено 341 млрд рублей", - сказала она.

В свою очередь глава Минтруда Максим Топилин рассказал главе правительства, что все документы по реализации законодательных поправок, связанных с пенсионными изменениями, подготовлены.

Так, он сообщил, что в рамках нацпроекта "Демография" подготовлен порядок осуществления переобучения и повышения квалификации граждан предпенсионного возраста.

"Средства в регионы будут направлены в самом начале следующего года. Все порядки нами подготовлены в соответствии с вашими поручениями и внесены в правительство", - сказал М.Топилин.

Он также рассказал, что внесены изменения в закон "О занятости", который позволит существенно повысить максимальный размер пособия по безработице. М.Топилин пояснил, что пособие по безработице будет на уровне МРОТ - 11 тыс. 280 рублей.

"По налоговому кодексу мы тоже отработали с налоговой службой те льготы, которые сохраняются в 55 и 60 лет - налог на имущество, на землю, федеральные льготы", - сказал М.Топилин.

Он отметил, что все субъекты РФ приняли законы по региональным льготам.

В свою очередь глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов доложил на совещании, что его структура обеспечена всеми необходимыми денежными средствами.