Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9354 RUR   0.0247 GBR   2.1525 TRY   0.3223

Цена на нефть

    $/bbl WTI 42.53 -3.06 Brent 50.47 -3.35

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 29 Дек 30 Дек

Дальнее зарубежье 27.12.2018 17:44

Свыше 30 миллионам россиян проиндексируют пенсии на 7,05% с 1 января

Индексация пенсий 1 января 2019 года на 7,05% коснется 30,7 млн граждан, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы готовы к тому, чтобы осуществить индексацию с 1 января 2019 года. Вся подготовительная работа завершена. Увеличение пенсий в 2019 году получат 30 млн 778 тыс. наших граждан - неработающих пенсионеров по старости", - сказала она на совещании по пенсионному обеспечению у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Т.Голикова напомнила, что в 2018 году средний размер пенсии составил 14 тыс. 414 рублей.

"Соответственно увеличение на 1 тыс. рублей поднимет средний размер в 2019 году до 15 тыс. 414 рублей", - сказала она.

Вместе с тем, Т.Голикова обратила внимание, что для каждого пенсионера повышение будет индивидуальным.

"Повышение будет выше инфляции. Индексация пенсии составит 7,05%", - добавила она.

В качестве примера вице-премьер расказала, что для россиян, пенсия которых по состоянию на 31 декабря текущего года составляет 10 тыс. - 11 тыс. 500 рублей прибавка составит 761,4 руб., те, чья пенсия находится в диапазоне 13 - 13,475 увеличение составит 933,3 руб., а пенсионеры, получающие 20,5 тыс. рублей дополнительно получат 1670,5 руб.

Т.Голикова также сообщила, что с 1 января предполагается увеличение на 25% фиксированного размера пенсий для граждан, имеющих трудовой стаж на селе 30 лет и проживающих в сельской местности. В настоящее время таких граждан в России почти 770 тыс.

"Средства на увеличение пенсий в бюджете Пенсионного фонда предусмотрены. Только на индексацию в 2019 году дополнительно будет направлено 341 млрд рублей", - сказала она.

В свою очередь глава Минтруда Максим Топилин рассказал главе правительства, что все документы по реализации законодательных поправок, связанных с пенсионными изменениями, подготовлены.

Так, он сообщил, что в рамках нацпроекта "Демография" подготовлен порядок осуществления переобучения и повышения квалификации граждан предпенсионного возраста.

"Средства в регионы будут направлены в самом начале следующего года. Все порядки нами подготовлены в соответствии с вашими поручениями и внесены в правительство", - сказал М.Топилин.

Он также рассказал, что внесены изменения в закон "О занятости", который позволит существенно повысить максимальный размер пособия по безработице. М.Топилин пояснил, что пособие по безработице будет на уровне МРОТ - 11 тыс. 280 рублей.

"По налоговому кодексу мы тоже отработали с налоговой службой те льготы, которые сохраняются в 55 и 60 лет - налог на имущество, на землю, федеральные льготы", - сказал М.Топилин.

Он отметил, что все субъекты РФ приняли законы по региональным льготам.

В свою очередь глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов доложил на совещании, что его структура обеспечена всеми необходимыми денежными средствами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПЕНСИИ, УВЕЛИЧЕНИЕ


Похожие новости


Отодвигать пенсионную реформу дальше было невозможно - Медведев Путин предлагает, чтобы женщины выходили на пенсию в 60 лет вместо 63-х, предложенных законопроектом Путин предлагает уменьшить на три года стаж для досрочной пенсии: для женщин до 37 лет, для мужчин - до 42 лет Путин предложил дать тем, кто должен выйти на пенсию в ближайшие два года, право оформить ее на полгода раньше нового пенсионного возраста Путин не предложил изменить предлагаемый новый пенсионный возраст для мужчин - 65 лет Путин требует справедливых и взвешенных решений по пенсионной реформе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]