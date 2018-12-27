Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9354 RUR   0.0247 GBR   2.1525 TRY   0.3223

Цена на нефть

    $/bbl WTI 42.53 -3.06 Brent 50.47 -3.35

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 29 Дек 30 Дек

Дальнее зарубежье 27.12.2018 16:44

В Вене полиция эвакуировала собор Святого Стефана из-за сообщения о бомбе

Сотрудники правоохранительных органов Вены в четверг провели эвакуацию из собора Святого Стефана и близлежащей площади Штефанплатц после того, как неизвестный сообщил о взрывном устройстве.

"Собор Святого Стефана и площадь будут закрыты в связи с сообщением по телефону о заложенной бомбе. Причин для паники нет, наши сотрудники уже на месте и начинают поиски", - отмечалось в Twitter венской полиции.

Позднее в Twitter появилось сообщение о том, что взрывное устройство не было найдено и угрозы безопасности нет.

"Бомба не была найдена, и в скором времени все будет работать в обычном режиме (собор, площадь и близлежащие улицы - ИФ)", - подчеркнули в полиции.

О личности человека, который сообщил о заложенном взрывном устройстве, пока ничего неизвестно. По факту произошедшего начато расследование.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АВСТРИЯ, ВЕНА, СОБОР, ЭВАКУАЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]