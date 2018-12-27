Минобразования в 2019г получит 34 млн манатов на организацию дошкольного образования в группах подготовки

Министерство образования Азербайджана в 2019 году получит из госбюджета 33,9 млн манатов на финансирование подготовительных групп в государственных общеобразовательных школах.

«Средства на эти цели предусмотрены в госбюджете на следующий год», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине.

Р.Бабаев