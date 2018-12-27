Беларусь планирует наладить регулярное железнодорожное сообщение с Азербайджаном

Беларусь заинтересована в прямом железнодорожном сообщении Баку-Минск и использовании возможностей авиакомпании AZAL (Азербайджанские авиалинии) для рейса Минск-Нью-Йорк, заявил белорусский посол в Баку Геннадий Ахрамович.
«Мы заинтересованы соединить прямым железнодорожным сообщением Минск с Баку. В этом направлении ведется работа. Это поручение на уровне глав государств»,- сказал Г.Ахрамович на пресс-конференции в четверг в Баку.
По его словам, это позволит Баку и Минску расширить не только взаимный потенциал и обеспечить дальнейший рост двустороннего взаимодействия, но и совместит усилия по сотрудничеству в сфере услуг.
«Кроме того, мы также намерены увеличить частоту рейсов в области гражданской авиации»,- отметил он.
Дипломат подчеркнул, что авиакомпании Belavia и AZAL, к сожалению пока не обладают теми возможностями, чтобы быстро реализовать поставленную задачу. «Наши авиакомпании на стадии становления, которые имеют приблизительно одинаковый флот»,- сказал он.
Г.Ахрамович отметил, что белорусская сторона хочет также привлечь AZAL к осуществлению трансконтинентальных рейсов. «Я имею ввиду авиарейс Минск-Нью-Йорк, на которым могут быть задействованы Dreamliner из флота AZAL»,- подчеркнул Г.Ахрамович.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»