Беларусь планирует наладить регулярное железнодорожное сообщение с Азербайджаном

Беларусь заинтересована в прямом железнодорожном сообщении Баку-Минск и использовании возможностей авиакомпании AZAL (Азербайджанские авиалинии) для рейса Минск-Нью-Йорк, заявил белорусский посол в Баку Геннадий Ахрамович.

«Мы заинтересованы соединить прямым железнодорожным сообщением Минск с Баку. В этом направлении ведется работа. Это поручение на уровне глав государств»,- сказал Г.Ахрамович на пресс-конференции в четверг в Баку.

По его словам, это позволит Баку и Минску расширить не только взаимный потенциал и обеспечить дальнейший рост двустороннего взаимодействия, но и совместит усилия по сотрудничеству в сфере услуг.

«Кроме того, мы также намерены увеличить частоту рейсов в области гражданской авиации»,- отметил он.

Дипломат подчеркнул, что авиакомпании Belavia и AZAL, к сожалению пока не обладают теми возможностями, чтобы быстро реализовать поставленную задачу. «Наши авиакомпании на стадии становления, которые имеют приблизительно одинаковый флот»,- сказал он.

Г.Ахрамович отметил, что белорусская сторона хочет также привлечь AZAL к осуществлению трансконтинентальных рейсов. «Я имею ввиду авиарейс Минск-Нью-Йорк, на которым могут быть задействованы Dreamliner из флота AZAL»,- подчеркнул Г.Ахрамович.

Ф.Исазаде