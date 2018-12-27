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Транспорт и связь 27.12.2018 17:02

Беларусь планирует наладить регулярное железнодорожное сообщение с Азербайджаном

Беларусь заинтересована в прямом железнодорожном сообщении Баку-Минск и использовании возможностей авиакомпании AZAL (Азербайджанские авиалинии) для рейса Минск-Нью-Йорк, заявил белорусский посол в Баку Геннадий Ахрамович.

«Мы заинтересованы соединить прямым железнодорожным сообщением Минск с Баку. В этом направлении ведется работа. Это поручение на уровне глав государств»,- сказал Г.Ахрамович на пресс-конференции в четверг в Баку.

По его словам, это позволит Баку и Минску расширить не только взаимный потенциал и обеспечить дальнейший рост двустороннего взаимодействия, но и совместит усилия по сотрудничеству в сфере услуг.

«Кроме того, мы также намерены увеличить частоту рейсов в области гражданской авиации»,- отметил он.

Дипломат подчеркнул, что авиакомпании Belavia и AZAL, к сожалению пока не обладают теми возможностями, чтобы быстро реализовать поставленную задачу. «Наши авиакомпании на стадии становления, которые имеют приблизительно одинаковый флот»,- сказал он.

Г.Ахрамович отметил, что белорусская сторона хочет также привлечь AZAL к осуществлению трансконтинентальных рейсов. «Я имею ввиду авиарейс Минск-Нью-Йорк, на которым могут быть задействованы Dreamliner из флота AZAL»,- подчеркнул Г.Ахрамович.

Ф.Исазаде

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ТРАНСПОРТ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]