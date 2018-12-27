Израиль готов разрешить экспорт медицинской марихуаны

Парламент Израиля за сутки до самороспуска одобрил законопроект, разрешающий экспорт медицинской марихуаны, сообщила в четверг газета The Times of Israel.
Теперь, отмечает издание, окончательное слово за правительством, и в случае положительного решения кабинета экспорт каннабиса из Израиля может начаться не ранее, чем через шесть месяцев.
Кнессет заявил о самороспуске 26 декабря.
По данным газеты, законопроект, регулирующий порядок экспорта медицинской марихуаны, поддерживают ряд ключевых министров.
"Израиль прекрасно готов к тому, чтобы выйти на мировой рынок медицинской марихуаны, который через пять лет, как ожидается, вырастит до $33 млрд", - приводит газета слова исполнительного директора израильской компании iCAN, специализирующейся на производстве каннабиса в медицинских целях, Саула Кая.
По его прогнозам, объем израильского экспорта медицинской марихуаны может быстро превысить $1 млрд.
Использование марихуаны в качестве лекарства было разрешено в Израиле в 1993 году.
Экспорт медицинской марихуаны сейчас легализован в Нидерландах и Канаде.
А на этой неделе Национальная законодательная ассамблея Таиланда разрешила использование, хранение, производство, импорт, экспорт и продажу марихуаны в медицинских целях.
Таким образом, Таиланд первым среди государств Юго-Восточной Азии решился на этот шаг.
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