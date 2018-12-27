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Дальнее зарубежье 27.12.2018 18:07

Израиль готов разрешить экспорт медицинской марихуаны

Парламент Израиля за сутки до самороспуска одобрил законопроект, разрешающий экспорт медицинской марихуаны, сообщила в четверг газета The Times of Israel.

Теперь, отмечает издание, окончательное слово за правительством, и в случае положительного решения кабинета экспорт каннабиса из Израиля может начаться не ранее, чем через шесть месяцев.

Кнессет заявил о самороспуске 26 декабря.

По данным газеты, законопроект, регулирующий порядок экспорта медицинской марихуаны, поддерживают ряд ключевых министров.

"Израиль прекрасно готов к тому, чтобы выйти на мировой рынок медицинской марихуаны, который через пять лет, как ожидается, вырастит до $33 млрд", - приводит газета слова исполнительного директора израильской компании iCAN, специализирующейся на производстве каннабиса в медицинских целях, Саула Кая.

По его прогнозам, объем израильского экспорта медицинской марихуаны может быстро превысить $1 млрд.

Использование марихуаны в качестве лекарства было разрешено в Израиле в 1993 году.

Экспорт медицинской марихуаны сейчас легализован в Нидерландах и Канаде.

А на этой неделе Национальная законодательная ассамблея Таиланда разрешила использование, хранение, производство, импорт, экспорт и продажу марихуаны в медицинских целях.

Таким образом, Таиланд первым среди государств Юго-Восточной Азии решился на этот шаг.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, МАРИХУАНА, МЕДИЦИНА, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]