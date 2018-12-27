Азербайджан весной 2019г посетит бизнес-миссия Архангельской области

Бизнес-миссия представителей Архангельской области в Азербайджан планируется в мае 2019 года, сообщает пресс-центр правительства Архангельской области.
«В мае 2019 года состоится бизнес-миссия представителей Архангельской области в Азербайджан, До 20 января идет сбор заявок от будущих участников, готовых представить свою продукцию в Азербайджане», - отмечается в сообщении правительства области.
Одной из целей является развитие экономического сотрудничества и поиск партнеров для производителей и представителей торговли Архангельской области и Азербайджана.
В правительстве Архангельской области отмечают, что Азербайджан является важным торговым партнером. Так, в 2017 году объем двусторонней торговли составил $24,6 млн.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»