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Бизнес и законодательство 27.12.2018 17:25

Азербайджан весной 2019г посетит бизнес-миссия Архангельской области

Бизнес-миссия представителей Архангельской области в Азербайджан планируется в мае 2019 года, сообщает пресс-центр правительства Архангельской области.

«В мае 2019 года состоится бизнес-миссия представителей Архангельской области в Азербайджан, До 20 января идет сбор заявок от будущих участников, готовых представить свою продукцию в Азербайджане», - отмечается в сообщении правительства области.

Одной из целей является развитие экономического сотрудничества и поиск партнеров для производителей и представителей торговли Архангельской области и Азербайджана.

В правительстве Архангельской области отмечают, что Азербайджан является важным торговым партнером. Так, в 2017 году объем двусторонней торговли составил $24,6 млн.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АРХАНГЕЛЬСК, БИЗНЕС, МИССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]