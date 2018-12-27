Банк Республика организовал праздничное веселье для детей в Лерике.

Коллектив Банка Республика, реализовавший в этом году многочисленные социальные проекты, совместно с благотворительной организацией “Güvən”, воплотил новогодние мечты детей из интегрированной общеобразовательной школы-интерната имени В. Ибрагимова, которая находится в Лерике,организовав для них праздничное веселье.

На праздничном веселье дети пели задорные песенки и читали стихи вместе с главными персонажами новогодних праздников - с Дедом Морозом и Снегурочкой.

На празднике сотрудники банка создали по-настоящему праздничное настроение примерно для 150 детей, лишенных родительской опеки и из малообеспеченных семей, поздравили их с праздником и подарили воспитанникам школы интерната праздничные подарки.

Как сообщили из банка, в будущем году Банк продолжит реализовывать подобные социальные акции и проекты.

Более подробную информацию о вкладах можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.