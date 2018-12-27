Президент Алиев выделил УМК 4 млн манатов

Управление мусульман Кавказа получит из Резервоного фонда президента, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана 4 млн манатов.
Президент Ильхам Алиев в четверг подписал соответствующее распоряжение о выделении средств.
А. Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»