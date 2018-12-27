Торговые переговоры Китая и США запланированы на январь, подтвердили в Пекине

Пекину и Вашингтону удалось достичь конкретных договоренностей о проведения двусторонних переговоров по спорным торговым вопросам, заявил в четверг агентству Associated Press официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

По его словам, две стороны поддерживают "тесные контакты".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что правительственная делегация США отправится в Пекин на переговоры, которые должны состояться 7 января.

По данным собеседников агентства, возглавит американскую делегацию заместитель торгового представителя США Джеффри Джерриш. Кроме того, в состав делегации войдет замминистра финансов США по международным делам Дэвид Мальпасс.

В начале декабря председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп на встрече на полях саммита G20 "достигли важных договоренностей по стабилизации торговых отношений между двумя странами". В частности, на встрече была достигнута договоренность, что США на 90 дней замораживают введение на китайские товары стоимостью $200 млрд таможенной пошлины в 25% вместо нынешней в 10%.