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Дальнее зарубежье 27.12.2018 23:03

Саудовский монарх сменил главу МИД и министра нацгвардии

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд провел перестановки в совете министров, в частности, сменив глав МИД и национальной гвардии, сообщает в среду газета "Араб ньюс".

Королевским указом министром иностранных дел назначен Ибрагим аль-Ассаф, ранее занимавший пост министра финансов. Бывший глава МИД Адель аль-Джубейр стал государственным министром по иностранным делам, то есть занял один из основных постов в МИД Саудовской Аравии.

Также сменился министр национальной гвардии, одной из основ вооруженных сил королевства, им стал Абдалла бен Бандар бен Абдель Азиз. Предыдущий министр национальной гвардии Саудовской Аравии принц Халид аль-Мукрин получил эту должность в ноябре 2017 года, когда на фоне активной борьбы с коррупцией с поста был уволен принц Мутаиб бен Абдалла.

Кроме того, сменились министр информации и министр образования, от должности освобожден посол Саудовской Аравии в Лондоне принц Мухаммед бен Наваф бен Абдулазиз. Несколько административных округов Саудовской Аравии получили новых руководителей.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, МИНИСТРЫ, ПЕРЕСТАНОВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]