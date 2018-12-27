Саудовский монарх сменил главу МИД и министра нацгвардии

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд провел перестановки в совете министров, в частности, сменив глав МИД и национальной гвардии, сообщает в среду газета "Араб ньюс".
Королевским указом министром иностранных дел назначен Ибрагим аль-Ассаф, ранее занимавший пост министра финансов. Бывший глава МИД Адель аль-Джубейр стал государственным министром по иностранным делам, то есть занял один из основных постов в МИД Саудовской Аравии.
Также сменился министр национальной гвардии, одной из основ вооруженных сил королевства, им стал Абдалла бен Бандар бен Абдель Азиз. Предыдущий министр национальной гвардии Саудовской Аравии принц Халид аль-Мукрин получил эту должность в ноябре 2017 года, когда на фоне активной борьбы с коррупцией с поста был уволен принц Мутаиб бен Абдалла.
Кроме того, сменились министр информации и министр образования, от должности освобожден посол Саудовской Аравии в Лондоне принц Мухаммед бен Наваф бен Абдулазиз. Несколько административных округов Саудовской Аравии получили новых руководителей.
Порошенко освободил от должности посла в Азербайджане
Кампания по выборам президента Украины стартует 31 декабря - ЦИК
Баку в 2019 году продолжит многовекторную внешнюю политику – МИД Азербайджана
Нефть усилила падение в четверг, Brent подешевела до $52,7 за баррель
Президент Алиев утвердил Госпрограмму безопасности дорожного движения в Азербайджане до 2024 года
Проект Стратегии по кибербезопасности до 2025г будет представлен президенту Азербайджана
Президент Алиев выделил УМК 4 млн манатов
Израиль стал одним из самых дорогих туристических направлений в мире - СМИ
Минобразования в 2019г получит 34 млн манатов на организацию дошкольного образования в группах подготовки
Президент Алиев распорядился выделить 5 млн манатов на строительство ASAN Xidmet на западе Азербайджана
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Банк Республика организовал праздничное веселье для детей в Лерике.
ВТБ (Азербайджан) устроил праздник для воспитанников школы-интерната
AccessBank завершил проект "UNEC Business English Conversation Club"
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»