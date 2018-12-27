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Дальнее зарубежье 27.12.2018 20:20

ЕС считает незаконными планы Израиля по возведению новых поселений на Западном берегу Иордана

Европейский союз считает планы Израиля по возведению около 2 тыс. единиц жилья на Западном берегу реки Иордан нарушением норм международного права, говорится в заявлении пресс-секретаря верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майи Косьянчич.

"Позиция Европейского союза по строительству Израилем поселений и связанной с этим деятельности ясна и остается неизменной: вся деятельность является незаконной с точки зрения международного права и подрывает работу над решением (палестино-израильского конфликта - ИФ), предусматривающего сосуществование двух государств и перспективы прочного мира", - говорится в заявлении М.Косьянчич.

Ранее на этой неделе профильный комитет Минобороны Израиля утвердил планы строительства свыше 1,1 тыс. единиц жилья на Западном берегу реки Иордан, также проходит согласование о плане строительства еще около 1 тыс. единиц жилья. В Израиле эту территорию называют ее историческим названием Иудея и Самария.

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Тэги: ЕС, ИЗРАИЛЬ, ПОСЕЛЕНИЯ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]