ЕС считает незаконными планы Израиля по возведению новых поселений на Западном берегу Иордана

Европейский союз считает планы Израиля по возведению около 2 тыс. единиц жилья на Западном берегу реки Иордан нарушением норм международного права, говорится в заявлении пресс-секретаря верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майи Косьянчич.
"Позиция Европейского союза по строительству Израилем поселений и связанной с этим деятельности ясна и остается неизменной: вся деятельность является незаконной с точки зрения международного права и подрывает работу над решением (палестино-израильского конфликта - ИФ), предусматривающего сосуществование двух государств и перспективы прочного мира", - говорится в заявлении М.Косьянчич.
Ранее на этой неделе профильный комитет Минобороны Израиля утвердил планы строительства свыше 1,1 тыс. единиц жилья на Западном берегу реки Иордан, также проходит согласование о плане строительства еще около 1 тыс. единиц жилья. В Израиле эту территорию называют ее историческим названием Иудея и Самария.
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