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СНГ 27.12.2018 23:25

Украина получила 349,3 млн евро под гарантию МБРР - Минфин

Украина привлекла у Deutsche Bank кредит на EUR349,3 млн под гарантию Международного банка реконструкции и развития (МБРР, структура Всемирного банка), сообщается на веб-сайте Министерства финансов.

По данным ведомства, средства получены двумя траншами: транш "А" в размере EUR53,2 млн со сроком погашения четыре года и транш "В" в размере EUR296,1 млн со сроком окончательного погашения 10 лет (через четыре года и шесть месяцев после привлечения средств заем подлежит постепенному погашению определенными суммами каждые полгода).

По кредиту была использована часть гарантии в сумме $375 млн в евровом эквиваленте из общей суммы гарантии Всемирного банка (ВБ) в размере $750 млн.

Минфин также сообщил, что привлечение очередного кредита под неиспользованную часть гарантии ВБ ожидается в первом квартале 2019 года.

Как сообщалось, совет исполнительных директоров ВБ 18 декабря 2018 года одобрил предоставление Украине гарантий в размере $750 млн в качестве поддержки государственной политики.

Согласно пресс-релизу ВБ, указанная гарантия поможет Украине привлечь в государственный бюджет на международных рынках около $1 млрд.

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Тэги: УКРАИНА, ВБ, КРЕДИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]