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27.12.2018 19:27

Кампания по выборам президента Украины стартует 31 декабря - ЦИК

Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале избирательного процесса очередных выборов президента страны с 31 декабря 2018 года.

Соответствующее постановление комиссия приняла на заседании в четверг.

Согласно законодательству, избирательная кампания продлится 90 дней. Выборы пройдут 31 марта 2019 года.

С 31 декабря по 3 февраля включительно ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты. До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов, после чего объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

Кандидат в президенты должен быть гражданином Украины, который достиг 35-летнего возраста, владеть государственным языком и проживать на Украине в течение 10 последних лет до дня выборов.

Кандидата в президенты может выдвинуть политическая партия или он может быть самовыдвиженцем. Он должен предоставить декларацию о доходах за год, предшествующий году проведения выборов. Ее проверит Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и впоследствии обнародует результаты проверки.

Кроме того, кандидат должен внести залог в размере 2,5 млн грн. Эта сумма возвращается субъекту внесения - партии или кандидату на пост президента - в двух случаях: либо в случае победы на выборах, либо в случае выхода во второй тур. Всем остальным участникам выборов деньги не возвращаются, они идут в государственный бюджет Украины.

Свою кандидатуру на выборах можно снять не позднее, чем за 23 дня до дня голосования, обратившись в ЦИК, в данном случае - до 7 марта 2019 года включительно.

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Тэги: УКРАИНА, ЦИК, ВЫБОРЫ, КАМПАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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