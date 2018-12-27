Несколько представителей французских "желтых жилетов", задержанных в ходе акций протестов и беспорядков, предстанут перед судом в январе - после новогодних праздников, сообщает в четверг радиостанция "Эроп-1".

В течение последних нескольких недель суды во Франции уже рассмотрели несколько десятков дел в отношении демонстрантов, которых обвиняют в применении силы и нанесении материального ущерба. Около 50 из них были приговорены к тюремному заключению.

Максимальное наказание, которое может грозить представителям "желтых жилетов" за такие правонарушения, составляет два года лишения свободы.

Между тем, "желтые жилеты" намерены провести очередную акцию протеста в ночь на 1 января в Париже.

Ожидается, что демонстрации пройдут на одной из центральных улиц французской столицы - Елисейских полях. Они начнутся в 20:00 по местному времени (22:00 мск) и продолжатся всю ночь.

К настоящему моменту в Facebook в официальной группе запланированного мероприятия под названием "Желтые жилеты встречают Новый год на Елисейских полях" указано, что этим событием интересуются 57 тыс. человек, свое участие в акции подтвердили уже 7,5 тыс. пользователей соцсети.

"Ни ранения, ни жертвы, ни аресты не смогли остановить движение "желтых жилетов" и их желание, чтобы общество было более справедливым и гуманным", - говорится в описании мероприятия. Между тем, отмечается, что акция не будет носить агрессивный характер.

Несмотря на планы "желтых жилетов", парижская мэрия не намерена отменять запланированные на новогоднюю ночь праздничные мероприятия, которые также должны пройти, в частности, на Елисейских полях.

В столичное мэрии отметили, что вечером 31 декабря состоится праздничный спектакль под названием "Звук и свет", после которого будет запущен фейерверк. Основная тема торжественных мероприятий - "Братство".

На выходных запланированы акции протеста и в других французских городах, в частности, в Марселе и Бордо.

В середине ноября во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "желтые жилеты" и традиционно проводились по субботам. Изначально "желтые жилеты" протестовали против планов по повышению цен на бензин, однако со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом - особенно - недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченным гражданам.

Беспорядки происходили, в частности, в районе Елисейских полей и площади Трокадеро.

После этого власти Франции пошли на уступки "желтым жилетам", отказавшись от повышения налога на горючее. Также французский президент Эмманюэль Макрон объявил о ряде мер по улучшению социально-экономического положения французских граждан. Так, он заявил, что с 2019 года во Франции на 100 евро будет увеличен ежемесячный минимальный размер оплаты труда, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов.