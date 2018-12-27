В Швеции трем выходцам из Узбекистана и Киргизии предъявили обвинения в планировании теракта

В Швеции прокуратура предъявила обвинения трем мужчинам в планировании теракта, сообщают в четверг западные СМИ.
В сообщении говорится, что обвиняемые "хранили большое количество химикатов и другое оборудование, при помощи которых намеревались убить или ранить других людей".
"Если бы этот теракт был совершен, он бы серьезно навредил Швеции", - отмечается в заявлении прокуратуры. Судебные слушания запланированы на 7 января.
Кроме того, этим трем мужчинам, а также еще трем, предъявили обвинения в спонсировании терроризма. Прокуратура считает, что они отправляли средства за рубеж, чтобы финансово поддерживать боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).
Все обвиняемые отрицают свою причастность к преступлениям. По данным шведских СМИ, всем им от 30 до 46 лет, они являют выходцами из Узбекистана и Киргизии. Пятерых из них задержали в ходе рейда полиции в конце апреля в шведском городе Стрёмсунде. Еще один мужчина находится на свободе.
Также, по данным шведских СМИ, как минимум один из этих людей поддерживал контакты с выходцем из Узбекистана Рахматом Акиловым, который прибыл в Швецию в качестве беженца, а в апреле 2017 года совершил наезд на пешеходов в Стокгольме, будучи за рулем украденного грузовика. Тогда погибли пятеро человек. А.Акилова приговорили к пожизненному заключению в июне этого года.
Порошенко освободил от должности посла в Азербайджане
Кампания по выборам президента Украины стартует 31 декабря - ЦИК
Баку в 2019 году продолжит многовекторную внешнюю политику – МИД Азербайджана
Нефть усилила падение в четверг, Brent подешевела до $52,7 за баррель
Президент Алиев утвердил Госпрограмму безопасности дорожного движения в Азербайджане до 2024 года
Проект Стратегии по кибербезопасности до 2025г будет представлен президенту Азербайджана
Президент Алиев выделил УМК 4 млн манатов
Израиль стал одним из самых дорогих туристических направлений в мире - СМИ
Минобразования в 2019г получит 34 млн манатов на организацию дошкольного образования в группах подготовки
Президент Алиев распорядился выделить 5 млн манатов на строительство ASAN Xidmet на западе Азербайджана
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Банк Республика организовал праздничное веселье для детей в Лерике.
ВТБ (Азербайджан) устроил праздник для воспитанников школы-интерната
AccessBank завершил проект "UNEC Business English Conversation Club"
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»