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Дальнее зарубежье 27.12.2018 21:45

В Швеции трем выходцам из Узбекистана и Киргизии предъявили обвинения в планировании теракта

В Швеции прокуратура предъявила обвинения трем мужчинам в планировании теракта, сообщают в четверг западные СМИ.

В сообщении говорится, что обвиняемые "хранили большое количество химикатов и другое оборудование, при помощи которых намеревались убить или ранить других людей".

"Если бы этот теракт был совершен, он бы серьезно навредил Швеции", - отмечается в заявлении прокуратуры. Судебные слушания запланированы на 7 января.

Кроме того, этим трем мужчинам, а также еще трем, предъявили обвинения в спонсировании терроризма. Прокуратура считает, что они отправляли средства за рубеж, чтобы финансово поддерживать боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

Все обвиняемые отрицают свою причастность к преступлениям. По данным шведских СМИ, всем им от 30 до 46 лет, они являют выходцами из Узбекистана и Киргизии. Пятерых из них задержали в ходе рейда полиции в конце апреля в шведском городе Стрёмсунде. Еще один мужчина находится на свободе.

Также, по данным шведских СМИ, как минимум один из этих людей поддерживал контакты с выходцем из Узбекистана Рахматом Акиловым, который прибыл в Швецию в качестве беженца, а в апреле 2017 года совершил наезд на пешеходов в Стокгольме, будучи за рулем украденного грузовика. Тогда погибли пятеро человек. А.Акилова приговорили к пожизненному заключению в июне этого года.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, ТЕРРОРИЗМ, ОБВИНЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]