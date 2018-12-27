В Швеции трем выходцам из Узбекистана и Киргизии предъявили обвинения в планировании теракта

В Швеции прокуратура предъявила обвинения трем мужчинам в планировании теракта, сообщают в четверг западные СМИ.

В сообщении говорится, что обвиняемые "хранили большое количество химикатов и другое оборудование, при помощи которых намеревались убить или ранить других людей".

"Если бы этот теракт был совершен, он бы серьезно навредил Швеции", - отмечается в заявлении прокуратуры. Судебные слушания запланированы на 7 января.

Кроме того, этим трем мужчинам, а также еще трем, предъявили обвинения в спонсировании терроризма. Прокуратура считает, что они отправляли средства за рубеж, чтобы финансово поддерживать боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

Все обвиняемые отрицают свою причастность к преступлениям. По данным шведских СМИ, всем им от 30 до 46 лет, они являют выходцами из Узбекистана и Киргизии. Пятерых из них задержали в ходе рейда полиции в конце апреля в шведском городе Стрёмсунде. Еще один мужчина находится на свободе.

Также, по данным шведских СМИ, как минимум один из этих людей поддерживал контакты с выходцем из Узбекистана Рахматом Акиловым, который прибыл в Швецию в качестве беженца, а в апреле 2017 года совершил наезд на пешеходов в Стокгольме, будучи за рулем украденного грузовика. Тогда погибли пятеро человек. А.Акилова приговорили к пожизненному заключению в июне этого года.