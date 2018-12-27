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Дальнее зарубежье 27.12.2018 22:00

Адвокат Трампа считает необходимым начать расследование в отношении спецпрокурора Мюллера

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани призвал провести расследование в отношении спецпрокурора Роберта Мюллера, курирующего дело о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы, сообщает в четверг издание The Hill.

Основанием для расследования Р.Джулиани считает исчезновение части переписки двух экс-агентов ФБР Питер Стрзока и Лизы Пейдж, которые, работая в команде Р.Мюллера, обменивались нелицеприятными сообщениями о президенте США Дональде Трампе.

"В отношении Мюллера нужно начать расследование в связи с уничтожением улик из-за того, что он позволил удалить те сообщения от Стрзока. Речь идет о сообщениях, которые покажут настроение и тактики основного настроенного против Трампа агента ФБР (работавшего у Р.Мюллера - ИФ) в начале расследования", - заявил Р.Джулиани.

Канцелярия генерального инспектора, проверяющего работу Минюста США, в декабре сообщила, что в результате технической ошибки исчезли порядка 19 тыс. сообщений Л.Пейдж и П.Стрзока, которые Д.Трамп в сентябре приказал рассекретить в числе прочих документов команды Р.Мюллера. Д.Трамп затем заявил в Twitter, что сообщения были удалены "намеренно и незаконно".

Также Р.Джулиани заявил, что еще одной причиной для расследования в отношении команды Р.Мюллера должен стать тот факт, что для получения ордера на обыск одного из советников Д.Трампа Р.Мюллер ссылался на данные из досье Кристофера Стила. Само досье Р.Джулиани назвал "мусором", не заслуживающим доверия.

"Думаю ли я, что это было неуместно (использовать досье - ИФ)? Да, для меня это (досье - ИФ) звучит еще более ложным утверждением, чем те, которые они сами (команда Р.Мюллера - ИФ) делали", - заявил Р.Джулиани.

Исследовательская компания Fusion GPS совместно с бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом составила так называемое досье на Д.Трампа. Материалы были опубликованы в начале 2017 года на сайте Buzzfeed. В октябре американская газета "Вашингтон пост" опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники сообщала, что часть расследования, направленного против Д.Трампа, спонсировали Национальный комитет Демократической партии и предвыборный штаб Х.Клинтон.

Д.Трамп неоднократно называл досье фальшивкой и отрицал связи с Россией в ходе выборов 2016 года. Также президент США нередко критикует работу сотрудников ФБР и всего ведомства.

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Тэги: США, РАССЛЕДОВАНИЕ, СПЕЦПРОКУРОР, ПРИЗЫВ


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