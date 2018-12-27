Мишель и Барак Обама возглавили рейтинг людей, которыми больше всего восхищаются в США

Наибольшее восхищение у жителей США среди женщин вызывает бывшая первая леди США Мишель Обама, свидетельствуют результаты ежегодного исследования института изучения общественного мнения Gallup.
Отмечается, что М.Обама впервые за 17 лет обогнала в этом рейтинге экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая в течение нескольких лет подряд занимала первую строчку. По итогам 2018 года Х.Клинтон расположилась лишь на третьей строчке рейтинга. Ее также опередила известная американская актриса и телеведущая Опра Уинфри.
Согласно опубликованному в четверг списку женщин, которыми американцы восхищаются больше всего, в ТОП-7 также вошли нынешняя первая леди США Мелания Трамп, королева Великобритании Елизавета II, канцлер ФРГ Ангела Меркель и судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, которая известная активной борьбой за права женщин.
Институт Gallup также составил рейтинг мужчин, которые вызывают наибольшее восхищение в США. Возглавил его бывший президент США Барак Обама, который 11-й год подряд уверенно занимает первую строчку.
За ним следуют нынешний американский лидер Дональд Трамп, 43-й президент США Джордж Буш-младший и папа римский Франциск.
Опрос проводился среди американцев с 3 по 12 декабря. Респондентов просили назвать имя мужчины и женщины, проживающих в любой стране мира, которыми они восхищаются больше всего.
Впервые подобный рейтинг Gallup составил в 1946 году. Подобное исследование проводится ежегодно, исключением стал 1976 год.
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