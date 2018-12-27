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Транспорт и связь 27.12.2018 20:00

Президент Алиев утвердил Госпрограмму безопасности дорожного движения в Азербайджане до 2024 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил Госпрограмму безопасности дорожного движения, рассчитанную на 2019-2023гг.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

Цель программы – повышение безопасности дорожного движения в стране.

В соответствии с распоряжением, Кабинету министров страны поручено совместно с центральными и местными органами исполнительной власти предпринять необходимые меры по исполнению Госпрограммы.

А. Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГОСПРОГРАММА, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]