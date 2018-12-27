Президент Алиев утвердил Госпрограмму безопасности дорожного движения в Азербайджане до 2024 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил Госпрограмму безопасности дорожного движения, рассчитанную на 2019-2023гг.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.
Цель программы – повышение безопасности дорожного движения в стране.
В соответствии с распоряжением, Кабинету министров страны поручено совместно с центральными и местными органами исполнительной власти предпринять необходимые меры по исполнению Госпрограммы.
А. Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»