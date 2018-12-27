Президент Алиев утвердил Госпрограмму безопасности дорожного движения в Азербайджане до 2024 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил Госпрограмму безопасности дорожного движения, рассчитанную на 2019-2023гг.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

Цель программы – повышение безопасности дорожного движения в стране.

В соответствии с распоряжением, Кабинету министров страны поручено совместно с центральными и местными органами исполнительной власти предпринять необходимые меры по исполнению Госпрограммы.

А. Мамедов