Порошенко освободил от должности посла в Азербайджане

Посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко освобожден от занимаемой должности, сообщает официальный сайт президента Украины.
Соответствующий указ подписал в пятницу президент Петр Порошенко.
А. Мамедов
Нефть усилила падение в четверг, Brent подешевела до $52,7 за баррель
Президент Алиев утвердил Госпрограмму безопасности дорожного движения в Азербайджане до 2024 года
Проект Стратегии по кибербезопасности до 2025г будет представлен президенту Азербайджана
Президент Алиев выделил УМК 4 млн манатов
Израиль стал одним из самых дорогих туристических направлений в мире - СМИ
Минобразования в 2019г получит 34 млн манатов на организацию дошкольного образования в группах подготовки
Президент Алиев распорядился выделить 5 млн манатов на строительство ASAN Xidmet на западе Азербайджана
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
ИВ Биласуварского района направит около 3 млн манатов на строительство жилого дома
МВД Франции закажет новые "флэшболы", используемые для разгона демонстрантов - СМИ
Украина получила 349,3 млн евро под гарантию МБРР - Минфин
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Банк Республика организовал праздничное веселье для детей в Лерике.
ВТБ (Азербайджан) устроил праздник для воспитанников школы-интерната
AccessBank завершил проект "UNEC Business English Conversation Club"
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»