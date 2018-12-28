Пашинян назвал положительной атмосферу переговоров с Путиным в Москве

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян положительно оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным в четверг в Москве.
"Мы обсудили наши отношения в двустороннем и многостороннем форматах. Переговоры касались стратегии дальнейших отношений. Здесь мы имеем полноценное взаимопонимание. Эта встреча стала обобщением наших предыдущих встреч, мы поговорили о форматах и направлениях сотрудничества наших правительств. Встреча и переговоры прошли в очень положительной атмосфере", - заявил Н.Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.
По его словам, отношения Армении с Россией носят стратегический союзнический характер.
"Наши отношения с Россией имеют особенное стратегическое значение и надеемся, что суть стратегических отношений получит конкретное выражение в экономическом, военно-техническом отношениях и ожидаем конкретных результатов. Прошедшие восемь месяцев достаточны, чтобы мы преодолели постреволюционный этап наших отношений и перешли на новый, более высокий уровень отношений", - отметил Н.Пашинян.
Глава армянского правительства также сообщил, что по вопросу карабахского урегулирования каких-либо обсуждений не было.
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