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Регион 28.12.2018 09:32

Пашинян назвал положительной атмосферу переговоров с Путиным в Москве

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян положительно оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным в четверг в Москве.

"Мы обсудили наши отношения в двустороннем и многостороннем форматах. Переговоры касались стратегии дальнейших отношений. Здесь мы имеем полноценное взаимопонимание. Эта встреча стала обобщением наших предыдущих встреч, мы поговорили о форматах и направлениях сотрудничества наших правительств. Встреча и переговоры прошли в очень положительной атмосфере", - заявил Н.Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

По его словам, отношения Армении с Россией носят стратегический союзнический характер.

"Наши отношения с Россией имеют особенное стратегическое значение и надеемся, что суть стратегических отношений получит конкретное выражение в экономическом, военно-техническом отношениях и ожидаем конкретных результатов. Прошедшие восемь месяцев достаточны, чтобы мы преодолели постреволюционный этап наших отношений и перешли на новый, более высокий уровень отношений", - отметил Н.Пашинян.

Глава армянского правительства также сообщил, что по вопросу карабахского урегулирования каких-либо обсуждений не было.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]