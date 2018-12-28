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Дальнее зарубежье 28.12.2018 09:45

Помпео примет участие в инаугурации президента Бразилии

Госсекретарь США Майк Помпео возглавит делегацию США, которая отправится на инаугурацию избранного президента Жаира Болсонару.

"С 31 декабря по 2 января госсекретарь Помпео возглавит президентскую делегацию в Бразилиа, которая примет участие в инаугурации избранного президента Бразилии Жаира Болсонару",- говорится в сообщении госдепа США.

Кроме мероприятий, связанных с инаугурацией, госсекретарь проведет встречи с президентом Ж.Болсонару и министром иностранных дел Алоизиу Нунесом, чтобы "подтвердить сильное американо-бразильское партнерство в содействии процветанию, безопасности, образованию и демократии".

"Находясь в Бразилиа, госсекретарь Помпео также примет участие в двусторонних встречах с президентом Перу Мартином Визкаррой и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху", - говорится также в сообщении.

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Тэги: США, БРАЗИЛИЯ, ИНАУГУРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]