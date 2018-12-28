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Дальнее зарубежье 28.12.2018 10:15

Самый старый житель США скончался в возрасте 112 лет

Самый старый американец, а также старейший ветеран Второй мировой войны в США скончался в возрасте 112 лет, сообщает Си-эн-эн.

Ричард Овертон, старейший ветеран Второй мировой войны в США и старейший житель страны умер в четверг днем в возрасте 112 лет.

Его смерть подтвердили члены семьи. По их словам, ранее Р.Овертон был госпитализирован с пневмонией.

Р.Овертон добровольно поступил на службу в армию в 1942 году, где служил в 188-м авиационном инженерном батальоне.

Он был старейшим жителем города Остин (штат Техас), где в его честь назвали улицу.

Губернатор Техаса Грег Эббот в своем заявлении, сделанном в четверг, назвал Р.Овертона "американской иконой и легендой Техаса".

"Своим острым умом и добрым духом он затронул жизни многих людей, и для меня большая честь знать его", - сказал Г.Эббот.

В 2013 году в интервью телеканалу Р.Овертон заявлял, что не принимает никаких лекарств, а своей долгой жизнью обязан Богу.

"Я пью виски в своем кофе. Иногда я пью его (виски - ИФ) в чистом виде. Я курю сигары, выдыхаю дым, а не глотаю его", - заявлял он в возрасте 107 лет.

В 2015 году Р.Овертон стал героем короткого документального фильма под названием "Мистер Овертон", снятого кинематографистами из Остина Рокки Конли и Мэттом Купером.

В фильме он сказал, что любит есть суп, кукурузу и рыбу, а также пить молоко. "И мороженое. Я ем мороженое каждый вечер. Это делает меня счастливым", - сказал Р.Овертон.

"Я все еще хожу, я все еще говорю, и я все еще езжу", - добавил он в фильме, садясь в свой пикап Ford F100.

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Тэги: США, ДОЛГОЖИТЕЛЬ, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]