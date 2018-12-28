Манат подешевел к евро, подорожал рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 28 декабря сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 28 декабря ЦБА установил 1,9468 манат/1EUR (27 декабря - 1,9354 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 28 декабря установил 0,0245 манат/RUB (27 декабря - 0,0247 манат/1RUB).
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»