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СНГ 28.12.2018 10:33

30 освобожденных российских детей доставят из Ирака на родину - Кадыров

Тридцать российских детей, которые были отбиты у боевиков и находились в Ираке, будут доставлены в РФ 30 декабря , сообщил в совсем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"30-го декабря из Ирака в Россию будут доставлены дети. На одном из подмосковных аэродромов приземлится самолёт с тридцатью мальчиками и девочками на борту", - отметил Р.Кадыров.

Он уточнил, что в РФ будут доставлены три ребёнка из Чечни, по одному из Москвы, Пензы, а 24 из Дагестана.

"Это результат титанической работы, проделанной в течение целого года, выполняя поручение президента РФ Владимира Путина по освобождению и доставке домой российских детей", - написал Р. Кадыров.

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Тэги: РОССИЯ, ДЕТИ, ИРАК, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]