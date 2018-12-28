30 освобожденных российских детей доставят из Ирака на родину - Кадыров

Тридцать российских детей, которые были отбиты у боевиков и находились в Ираке, будут доставлены в РФ 30 декабря , сообщил в совсем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
"30-го декабря из Ирака в Россию будут доставлены дети. На одном из подмосковных аэродромов приземлится самолёт с тридцатью мальчиками и девочками на борту", - отметил Р.Кадыров.
Он уточнил, что в РФ будут доставлены три ребёнка из Чечни, по одному из Москвы, Пензы, а 24 из Дагестана.
"Это результат титанической работы, проделанной в течение целого года, выполняя поручение президента РФ Владимира Путина по освобождению и доставке домой российских детей", - написал Р. Кадыров.
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