В Азербайджане в 2013-2017гг в ДТП погибли около 4,7 тыс. человек

Около 4,7 тыс. человек стали жертвами произошедших в Азербайджане в 2013-2017 гг. дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Такая статистика приведена в Государственной программе безопасности дорожного движения на 2019-2023гг, утвержденной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«В 2013-2017 гг. в Азербайджане было зарегистрировано 11,6 тыс. ДТП, в которых погибло 4,691 тыс. человек, в том числе 399 несовершеннолетних детей. Ранения различной степени тяжести получили 11,611 тыс. человек, в том числе 1,219 тыс. несовершеннолетних граждан», - указано в Госпрограмме.

В целом, 40% ДТП произошли с участием пешеходов.

При этом 68,6% погибших за 5 лет на дорогах Азербайджан граждан составили лица в возрасте 25-64 года, 12,3% - 18-24 года.

«На уровень безопасности дорожного движения, в том числе, влияет количество и техническое состояние транспортных средств», - отмечается в документе.

Так, в 2012-2017гг количество транспортных средств в Азербайджане увеличилось на 25,6% - до 1 млн 359 тыс. 919 автомобилей. В целом, за последние 10 лет число механических транспортных средств в стране выросло на 67,5%.

«В Азербайджане имеет место использование большого числа старых автомобилей и машин с плохими техническими показателями, что обуславливает необходимость ограничения их использования и перехода на автомобили, отвечающие высоким стандартам безопасности», - подчеркивается в Госпрограмме.

Р.Бабаев