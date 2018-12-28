Банки в Азербайджане имеют потенциал для более активного кредитования экономики - Центробанк

Кредитные вложения банков в экономику Азербайджана в январе-ноябре 2018 года выросли на 6,9%, но банки обладают потенциалом для более активного кредитования, считают в Центральном банке.
«Замедление инфляционного давления в 2018 году положительно повлияло на восстановление кредитования. За 11 месяцев 2018 года банки увеличили кредитные вложения в экономику Азербайджана на 6,9%», - отмечается в заявлении Центробанка об основных направлениях денежной политики на следующий год и на среднесрочный период.
При этом в ЦБА считают, что банки обладают большим потенциалом для кредитования экономики.
В заявлении отмечается, что в 2018 году продолжилась тенденция дедолларизации в банковском секторе. В частности, удельный вес банковских вкладов физических лиц сократился за 11 месяцев на 3,9 процентных пункта.
Как сообщалось ранее, кредитные вложения банков в 2017 году сократились на 29%, в 2016 году спад составил 24,5%.
А.Азизов
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