Банки в Азербайджане имеют потенциал для более активного кредитования экономики - Центробанк

Кредитные вложения банков в экономику Азербайджана в январе-ноябре 2018 года выросли на 6,9%, но банки обладают потенциалом для более активного кредитования, считают в Центральном банке.

«Замедление инфляционного давления в 2018 году положительно повлияло на восстановление кредитования. За 11 месяцев 2018 года банки увеличили кредитные вложения в экономику Азербайджана на 6,9%», - отмечается в заявлении Центробанка об основных направлениях денежной политики на следующий год и на среднесрочный период.

При этом в ЦБА считают, что банки обладают большим потенциалом для кредитования экономики.

В заявлении отмечается, что в 2018 году продолжилась тенденция дедолларизации в банковском секторе. В частности, удельный вес банковских вкладов физических лиц сократился за 11 месяцев на 3,9 процентных пункта.

Как сообщалось ранее, кредитные вложения банков в 2017 году сократились на 29%, в 2016 году спад составил 24,5%.

А.Азизов