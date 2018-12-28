ИВ Тертерского района построит новое административное здание за 6,5 млн манатов

Исполнительная власть Тертерского района направит около 6,5 млн манатов на строительство нового административного здания.
Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с ООО «Star Construktion-12» подписано соответствующее соглашение на выполнение строительных работ.
Сумма контракта - 6 млн 445,29 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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