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Дальнее зарубежье 28.12.2018 11:02

Alipay запустила в Пекине новую технологию платежей через распознавание лиц

Китайская платежная система Alipay, оператором которой является компания Ant Financial из группы Alibaba, запустила новую технологию распознавания лиц для совершения платежей Dragonfly в одном из пекинских торговых центров, передает агентство "Синьхуа".

Платежные терминалы для точек продажи оборудованы веб-камерами. Покупатели разово регистрируют номер мобильного телефона в системе Dragonfly, а затем для совершения платежа достаточно просто посмотреть в камеру.

Dragonfly намного меньше других платежных терминалов, утверждает Alipay: всю систему можно уместить в обычный рюкзак. Кроме того, ее можно использовать с различными существующими системами управления предприятиями розничной торговли.

Стоимость внедрения Dragonfly на 80% ниже, чем у традиционных платежных терминалов самообслуживания.

Как пишет China Daily Sun, в ближайшие три годы эксперты ожидают взрывного развития технологии распознавания лиц и ее использования в различных сферах.

В ноябре Ant Financial сообщала, что мобильные платежи Alipay используют более 900 млн человек по всему миру.

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Тэги: КИТАЙ, ALIPAY, ПЛАТЕЖИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]