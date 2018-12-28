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СНГ 28.12.2018 11:16

В МВД Киргизии созданы подразделения туристической милиции

В Киргизии появилась туристическая милиция, созданная для повышения безопасности иностранных туристов, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе МВД республики.

"В пятницу в соответствии с приказом МВД Киргизии состоялась презентация нового подразделения органов внутренних дел - Туристической милиции", - сказал собеседник агентства.

"Одними из главных критериев отбора являются высшее образование и хорошее знание иностранных языков. Отбор в Туристическую милицию прошли 60 человек. Созданы два взвода, в приоритете знание английского языка. Некоторые сотрудники помимо английского владеют итальянским, французским и турецким языками. Половина сотрудников - женщины. В настоящее время специализированное подразделение милиции создано в Бишкеке", - добавил представитель пресс-службы МВД Киргизии.

По его словам, приказом предусмотрен перевод предметов форменной одежды с темно-серого на темно-синий цвет, а также созданы эскизы отличительных знаков Туристической милиции.

Задачей Туристической милиции является обеспечение безопасности туристов, граждан других стран во время их пребывания на территории республики, а также консультация иностранных туристов по всем вопросам, связанным с безопасностью и законодательством, сообщили в ведомстве.

Главное требование к кандидатам - знание иностранных языков и законодательной базы. Туристы могут обращаться в Туристическую милицию по разным вопросам и могут рассчитывать на любую помощь, включая защиту жизни и здоровья, ориентирование на местности, отметили в пресс-службе.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, МВД, ТУРИЗМ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]