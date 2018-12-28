Президент Алиев принял участие в открытии новой автодороги в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в церемонии открытия новой автомобильной дороги в Баку, сообщает сайт главы государства.

Председатель правления Госагентства азербайджанские автомобильные дороги Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе. Дорога соединяет проспект Зии Буниятова с автодорогой Балаханы-Бинагади.

Ф.Исазаде