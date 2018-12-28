Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9468 RUR   0.0245 GBR   2.1529 TRY   0.3212

Цена на нефть

    $/bbl WTI 44.61 -1.61 Brent 52.16 -2.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 30 Дек 31 Дек

Социум 28.12.2018 10:45

Президент Алиев принял участие в открытии новой автодороги в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в церемонии открытия новой автомобильной дороги в Баку, сообщает сайт главы государства.

Председатель правления Госагентства азербайджанские автомобильные дороги Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе. Дорога соединяет проспект Зии Буниятова с автодорогой Балаханы-Бинагади.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, АВТОДОРОГА, ОТКРЫТИЕ


Похожие новости


Президент Азербайджана принял главу МВД Турции Президент Алиев открыл спортивно-оздоровительный клуб МЧС Президент Азербайджана принял участие в открытии нового жилого комплекса для вынужденных переселенцев Путин назвал Алиева, отмечающего день рождения, опытным и дальновидным политиком Президент Азербайджана отправил в отставку замминистра иностранных дел Халафа Халафова ГААД получит 18,2 млн манатов на строительство автодороги в Нефтчалинском районе

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]