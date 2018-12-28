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Дальнее зарубежье 28.12.2018 11:32

В Рио-де-Жанейро завершается военная операция по борьбе с наркотрафиком

В вооруженных силах Бразилии заявили о скором завершении военной операции по борьбе с наркотрафиком в Рио-де-Жанейро, заявил журналистам генерал Уолтер Суза Брага Нетто.

"Мы выполнили нашу миссию", - приводят западные СМИ слова генерала, возглавляющего службы безопасности в Рио-де-Жанейро с середины февраля 2018 года.

Согласно плану, операция будет завершена 31 декабря - вместе с окончанием президентского срока Мишела Темера.

Ранее М.Темер ужесточил борьбу с наркотрафиком в Рио-де-Жанейро, подключив к полицейским операциям против банд вооруженные силы страны.

Как отмечают СМИ, военная операция привела к значительному снижению преступности в этом городе, но в то же время значительно увеличилось число жертв полицейских операций.

При этом новый президент Бразилии Жаир Болсонару, вступающий в должность с 1 января, придерживается курса на применение силы против вооруженных банд.

СМИ отмечают, что с Нового года полиция, вероятно, будет проводить операции против преступников под прикрытием снайперов.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ВОЙСКА, ОПЕРАЦИЯ, НАРКОТРАФИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]