В Рио-де-Жанейро завершается военная операция по борьбе с наркотрафиком

В вооруженных силах Бразилии заявили о скором завершении военной операции по борьбе с наркотрафиком в Рио-де-Жанейро, заявил журналистам генерал Уолтер Суза Брага Нетто.
"Мы выполнили нашу миссию", - приводят западные СМИ слова генерала, возглавляющего службы безопасности в Рио-де-Жанейро с середины февраля 2018 года.
Согласно плану, операция будет завершена 31 декабря - вместе с окончанием президентского срока Мишела Темера.
Ранее М.Темер ужесточил борьбу с наркотрафиком в Рио-де-Жанейро, подключив к полицейским операциям против банд вооруженные силы страны.
Как отмечают СМИ, военная операция привела к значительному снижению преступности в этом городе, но в то же время значительно увеличилось число жертв полицейских операций.
При этом новый президент Бразилии Жаир Болсонару, вступающий в должность с 1 января, придерживается курса на применение силы против вооруженных банд.
СМИ отмечают, что с Нового года полиция, вероятно, будет проводить операции против преступников под прикрытием снайперов.
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