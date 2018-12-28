Лидер палестинского движения "ХАМАС" Исмаил Хания посетит Москву, проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 15 января, заявил в пятницу спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"На 15 января у нас запланирована встреча с Лавровым", - сказал М.Богданов, отвечая на вопрос "Интерфакса".
Он пояснил, что стороны будут обсуждать "ситуацию на Ближнем Востоке, палестино-израильское урегулирование, ситуацию на палестинских оккупированных территориях, особенно в секторе Газа, и, конечно, задачу восстановления палестинского единства", - добавил он.
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