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Происшествия 28.12.2018 11:02

В Азербайджане намерены к 2024 году снизить число ДТП на 30% за счет улучшения безопасности на дорогах

Электронно-информационная база «Государственный реестр автомобильных дорог» будет создана в Азербайджане к 2022 году.

В Госпрограмме безопасности дорожного движения на 2019-2023гг, утвержденной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Министерству транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) поручено в 2019-2021гг создать такой реестр.

Одной из основных целей Госпрограммы является сокращение к 2024 году на 30% числа ДТП.

Для этого в Госпрограмме предусмотрено создание единой электронно-аналитической информационной базы «Безопасность дорожного движения», интерактивной электронной карты сети автомобильных дорог, интегрированной с GPS, схемы размещения светофоров, дорожных знаков, других технических средств организации дорожного движения, железнодорожных переездов, интерактивной карты аварийных дорожных территорий и очагов, электронно-информационной базы «Дорожно-транспортные происшествия», электронного портала «Межведомственная координация в период проектирования, строительства, ремонта и восстановления автодорог» и т.д.

Кроме этого, с целью создания «Системы безопасного дорожного движения (БДД)» предусматривается усовершенствование управления в сфере БДД, создание необходимой эффективной финансовой системы, применение современных инновативных методов, подготовку соответствующей мобильной стратегии по обеспечению безопасного и удобного движения на дорогах, увеличения культуры дорожного движения и пользования транспорта и т.д.

В Госпрограмме указано, что в 2013-2017 гг. в Азербайджане было зарегистрировано 11,6 тыс. ДТП, в которых погибло 4,691 тыс. человек, в том числе 399 несовершеннолетних детей. Ранения различной степени тяжести получили 11,611 тыс. человек, в том числе 1,219 тыс. несовершеннолетних граждан.

Р.Бабаев

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Тэги: ДОРОГИ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ГОСПРОГРАММА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]