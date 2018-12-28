В Азербайджане намерены к 2024 году снизить число ДТП на 30% за счет улучшения безопасности на дорогах

Электронно-информационная база «Государственный реестр автомобильных дорог» будет создана в Азербайджане к 2022 году.
В Госпрограмме безопасности дорожного движения на 2019-2023гг, утвержденной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Министерству транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) поручено в 2019-2021гг создать такой реестр.
Одной из основных целей Госпрограммы является сокращение к 2024 году на 30% числа ДТП.
Для этого в Госпрограмме предусмотрено создание единой электронно-аналитической информационной базы «Безопасность дорожного движения», интерактивной электронной карты сети автомобильных дорог, интегрированной с GPS, схемы размещения светофоров, дорожных знаков, других технических средств организации дорожного движения, железнодорожных переездов, интерактивной карты аварийных дорожных территорий и очагов, электронно-информационной базы «Дорожно-транспортные происшествия», электронного портала «Межведомственная координация в период проектирования, строительства, ремонта и восстановления автодорог» и т.д.
Кроме этого, с целью создания «Системы безопасного дорожного движения (БДД)» предусматривается усовершенствование управления в сфере БДД, создание необходимой эффективной финансовой системы, применение современных инновативных методов, подготовку соответствующей мобильной стратегии по обеспечению безопасного и удобного движения на дорогах, увеличения культуры дорожного движения и пользования транспорта и т.д.
В Госпрограмме указано, что в 2013-2017 гг. в Азербайджане было зарегистрировано 11,6 тыс. ДТП, в которых погибло 4,691 тыс. человек, в том числе 399 несовершеннолетних детей. Ранения различной степени тяжести получили 11,611 тыс. человек, в том числе 1,219 тыс. несовершеннолетних граждан.
Р.Бабаев
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