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Регион 28.12.2018 12:23

Путин направил новогодние поздравления экс-президенту Армении Кочаряну

Президент России Владимир Путин направил бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну послание с новогодними поздравлениями, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в канцелярии экс-президента.

Поздравляя Р.Кочаряна с Новым годом, В.Путин пожелал ему доброго здоровья, стойкости и крепости духа, отметили в представительстве.

В настоящее время бывший президент Армении, обвиняемый в свержении конституционного строя в стране, находится под арестом.

Р.Кочарян был повторно арестован 7 декабря. Первый раз политика арестовали в июле, но в августе суд отменил арест.

Уголовное дело против Р.Кочаряна касается событий 2008 года, когда он уже покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну.

Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста.

1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции; в ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Нынешний и.о. премьера Армении Никол Пашинян в то время был членом предвыборного штаба Левона Тер-Петросяна. После событий 1 марта Н.Пашинян был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ПУТИН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]