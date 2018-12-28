Путин направил новогодние поздравления экс-президенту Армении Кочаряну

Президент России Владимир Путин направил бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну послание с новогодними поздравлениями, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в канцелярии экс-президента.
Поздравляя Р.Кочаряна с Новым годом, В.Путин пожелал ему доброго здоровья, стойкости и крепости духа, отметили в представительстве.
В настоящее время бывший президент Армении, обвиняемый в свержении конституционного строя в стране, находится под арестом.
Р.Кочарян был повторно арестован 7 декабря. Первый раз политика арестовали в июле, но в августе суд отменил арест.
Уголовное дело против Р.Кочаряна касается событий 2008 года, когда он уже покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну.
Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста.
1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции; в ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.
Нынешний и.о. премьера Армении Никол Пашинян в то время был членом предвыборного штаба Левона Тер-Петросяна. После событий 1 марта Н.Пашинян был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".
Президент Азербайджана принял главу МВД Турции
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 28 нарушений - Минобороны Азербайджана
Проектный институт SOCAR наладит производство наночастиц для процессов нефтедобычи и бурения
10 основных событий в финансово-экономической сфере
ЦБ Азербайджана планирует на депозитном аукционе 3 января привлечь 350 млн манатов
В Азербайджане намерены к 2024 году снизить число ДТП на 30% за счет улучшения безопасности на дорогах
Президент Алиев принял участие в открытии новой автодороги в Баку
В Азербайджане в 2013-2017гг в ДТП погибли около 4,7 тыс. человек
ИВ Тертерского района построит новое административное здание за 6,5 млн манатов
Президент Алиев распорядился выделить 5 млн манатов на строительство ASAN Xidmet на западе Азербайджана
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Bakcell и «ASAN Письмо» порадовали детей страдающих от лейкемии
Банк Республика организовал праздничное веселье для детей в Лерике.
ВТБ (Азербайджан) устроил праздник для воспитанников школы-интерната
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»