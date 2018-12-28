Путин направил новогодние поздравления экс-президенту Армении Кочаряну

Президент России Владимир Путин направил бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну послание с новогодними поздравлениями, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в канцелярии экс-президента.

Поздравляя Р.Кочаряна с Новым годом, В.Путин пожелал ему доброго здоровья, стойкости и крепости духа, отметили в представительстве.

В настоящее время бывший президент Армении, обвиняемый в свержении конституционного строя в стране, находится под арестом.

Р.Кочарян был повторно арестован 7 декабря. Первый раз политика арестовали в июле, но в августе суд отменил арест.

Уголовное дело против Р.Кочаряна касается событий 2008 года, когда он уже покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну.

Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста.

1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции; в ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Нынешний и.о. премьера Армении Никол Пашинян в то время был членом предвыборного штаба Левона Тер-Петросяна. После событий 1 марта Н.Пашинян был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".